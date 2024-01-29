Ученые назвали любимый фильм всех собак

Порядка 76% участвовавших в исследовании животных с интересом смотрят мультфильмы

Исследователи Университета Висконсин-Мэдисон (Америка) провели анализ предпочтений собак в отношении телевизионных программ. Более 1200 владельцев были опрошены. В итоге выяснилось, что порядка 76% участвовавших в исследовании животных с интересом смотрят мультфильмы.

Эксперты выделили при этом телешоу с участием собак и иных животных, программы об автомобилях, футбол как наиболее привлекательные для четвероногих питомцев. В качестве примера идеального контента был упомянут «Скуби Ду», где главным героем выступает собака, сообщает Super.ru.