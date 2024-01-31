Неожиданная находка в пачке чипсов ввела в заблуждение пользователей сети

На Reddit была опубликована фотография зеленого ломтика картофеля, найденного в упаковке чипсов. Пользователь выразил удивление по поводу этой необычайной находки и спросил других, что это может быть.

Многие юзеры предположили, что производитель тестирует новый вкус чипсов, шутливо предположив, что ломтик может приносить удачу либо превратить в черепашку-ниндзя.

Специальный ломтик, используемый для измерения скорости перемещения во фритюрнице масла

Иной пользователь, заявивший о работе на производстве чипсов, раскрыл, что это специальный ломтик, используемый для измерения скорости перемещения во фритюрнице масла. Он также утверждал, что на предприятии должен быть аппарат, предотвращающий попадание таких ломтиков в упаковки.