«Навести мосты»: Тяжелобольной Карл III обратился к принцу Гарри — попросил помириться с братом

39-летний герцог Сассекский вернулся в Лондон после объявления о раке у Карла III. Монарх призвал его помириться со старшим братом, принцем Уильямом.

Королевский биограф считает этот момент ключевым для монархии

Королевский биограф Кристофер Андерсен считает этот момент ключевым для монархии, выражая надежду на примирение принцев. Эксперт Иэн Тернер утверждает, что Карл был тронут визитом Гарри и советует ему наладить отношения с братом.

«Может, это начало примирения? Об этом можно говорить в теории. Карл хочет вернуть Гарри. Он ему сказал навести мосты с братом Уильямом», — говорит Иэн.

Визит герцога, хоть и короткий, рассматривается как положительный сигнал. Карл отложил отъезд, чтобы встретиться с сыном, подчеркивая важность момента для королевской семьи, пишет voicemag.