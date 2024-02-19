Психолог Лабковский запустил признание, как попрощаться с иллюзиями

Прощание с иллюзиями, особенно с теми, которые были выстроены годами, дается тяжело и очень болезненно, пишет super.ru. Человек, чьи многолетние планы рушатся, будто карточный домик, сталкивается с сильным ударом. Если вера во что-то становится пустышкой, то люди просто не знают, как с этим жить дальше. На эту тему психолог Михаил Лабковский решил порассуждать в своем Telegram-канале.

«Представьте себе ситуацию: вы переехали в новую страну, попали на работу мечты. Проходит полгода… и вы понимаете, что вас тошнит от города, профессии и это все не то, что вам нужно. Или другая ситуация: женщина мечтала выйти замуж и внезапно осознала, что она вообще не создана для семьи. И прекрасная картина с двумя малышами-ангелочками, мужем и золотым ретривером не ее история», — написал психолог.

Эксперт рекомендует прислушиваться к себе, своему телу, интересам и эмоциям

Такое или что-то подобное может произойти с каждым, отмечает эксперт. Чтобы этого не случилось, важно понять, что счастье — это не строить планы на много лет вперед и убеждать себя, что должно быть только так и не иначе, считает Лабковский. Он рекомендует прислушиваться к себе, своему телу, интересам и эмоциям.

«И вы увидите, что жизнь разная и вы тоже», — заявляет Лабковский.