Этот цвет сейчас на пике моды: уже весной 2024 заставит забыть о всех остальных

С приходом весеннего времени многие жительницы России стремятся обновить гардероб, внимательно следя за свежими модными тенденциями. Модные гуру уделяют в 2024 году особое внимание использованию ярких цветов, в этом контексте неоново-зеленый завоевывает сердца и популярность. Этот оттенок способен добавить свежести образу, идеально сочетаясь с базовыми джинсами и ботинками на высоком каблуке.

Рекомендации экспертов включают внимание к верхней одежде в ярких оттенках, включая пальто зеленого цвета, которое легко сочетается с одеждой нейтральных тонов (серым, черным, бежевым, коричневым). Подчеркивается также, что «неоновый зеленый твид, драп или велюр могут гармонично сочетаться с черным, серым, бежевым и коричневым трикотажем», открывая широкий простор для творчества в неповторимом создании стильных образов.

Неоново-зеленый цвет просто идеален для многослойных композиций, придавая актуальности любому как повседневному, так и вечернему наряду. Платья в этом оттенке подчеркнут женственность дамы, выделяя ее элегантность.