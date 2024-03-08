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Этот цвет сейчас на пике моды: уже весной 2024 заставит забыть о всех остальных

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Этот цвет сейчас на пике моды: уже весной 2024 заставит забыть о всех остальных
Полезно знать
Фото: @svetlanasokolova / freepik.com

С приходом весеннего времени многие жительницы России стремятся обновить гардероб, внимательно следя за свежими модными тенденциями. Модные гуру уделяют в 2024 году особое внимание использованию ярких цветов, в этом контексте неоново-зеленый завоевывает сердца и популярность. Этот оттенок способен добавить свежести образу, идеально сочетаясь с базовыми джинсами и ботинками на высоком каблуке. 

Рекомендации экспертов включают внимание к верхней одежде в ярких оттенках, включая пальто зеленого цвета, которое легко сочетается с одеждой нейтральных тонов (серым, черным, бежевым, коричневым). Подчеркивается также, что «неоновый зеленый твид, драп или велюр могут гармонично сочетаться с черным, серым, бежевым и коричневым трикотажем», открывая широкий простор для творчества в неповторимом создании стильных образов. 

Неоново-зеленый цвет просто идеален для многослойных композиций, придавая актуальности любому как повседневному, так и вечернему наряду. Платья в этом оттенке подчеркнут женственность дамы, выделяя ее элегантность.

Информационное агентство «Informing»

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