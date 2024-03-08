Всего один ингредиент, и котлеты становятся сочными и пышными. Он есть на каждой кухне

Для создания самых удивительных и вкусных котлет потребуется мясной фарш, изготовленный из мяса индейки либо куриного мяса. Добавим чеснок, соль, хмели-сунели, лук, все тщательно перемешаем. Основным компонентом, который придает блюду неповторимый вкус, сочность и воздушность, являются быстрорастворимые овсяные хлопья, предварительно замоченные в молоке на 20 минут.

Обладают отличным и нежным вкусом

В случае их отсутствия можно воспользоваться обычной овсянкой, измельчив ее – результат будет просто выдающимся! Затем добавляем хлопья в фарш и перемешиваем. В рецепте, отметим, не используются яйца, так как без них котлеты легко держат форму, но при этом обладают отличным и нежным вкусом.

Формируем котлеты и обжариваем на сковородке с маслом подсолнечным. Процесс приготовления осуществляется на среднем огне и со всех сторон до готовности, без использования крышки. При наличии в доме свежей зелени ее также можно добавить для вкуса. Время готовки может колл****ься от 15 и до 20 мин.