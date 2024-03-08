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Стоят копейки, а на вкус - как в ресторане: 3 рецепта самых вкусных бюджетных блюд

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Стоят копейки, а на вкус - как в ресторане: 3 рецепта самых вкусных бюджетных блюд
Полезно знать
Фото: @stockking / freepik.com

Куриный суп с плавленым сыром 

Ингредиенты: 2,5 л куриного бульона; 4 клубня картошки; 400 г. куриного мяса; 2 плавленых сырка; 1 морковь и 1 лук; Зелень и специи по вкусу. 

Приготовление: отвариваем куриное мясо, добавляем картофель в бульон. На сковороде поджариваем мелко нарезанные лук и морковь на масле, добавляем в бульон. За 15 минут до готовности добавляем тертые плавленые сырки. Подсаливаем, добавляем специи. 

Рис с грибами 

Ингредиенты: стакан риса; 200 г шампиньонов; 100 г моркови; 80 г лука; чеснок; 2-3 ст. л. масла; карри и соль по вкусу. 

Приготовление: обжариваем грибы на растительном масле, добавляем морковь, лук, хорошо жарим. Добавляем отваренный рис, специи, перемешиваем. 

Филе тилапии в горчичном соусе 

Ингредиенты: Филе тилапии или другой рыбы; 100 г муки; 1 яйцо; специи и соль. 

Приготовление: взбиваем яйцо, солим, смешиваем муку со специями. Обваливаем тилапию в муке, затем в яйце, обжариваем на сковороде с маслом. Смешайте горчицу, сметану и растительное масло, подавайте в виде соуса, рекомендуют Новости Новороссийска.

Информационное агентство «Informing»

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