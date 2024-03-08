Так готовили блины в старину: простой рецепт, которым можно удивить гостей

В печатной книге «Кулинарные Тайны Андрея Христиана Криспа» сохранился древний рецепт блинов на сливках, впервые задокументированный в далеком 1788 году или даже ранее.

Для создания десерта потребуются литр подогретых сливок, шесть целых яиц, шесть желтков, достаточное количество муки для формирования жидкого теста. Все ингредиенты следует перемешать очень тщательно, чтобы избежать возможного образования комков. Только затем добавить 100 грамм топленого масла.

Рецепт для гурманов

Еще один рецепт, предназначенный для изысканных гурманов, включает использование вина. Для приготовления блинчиков по этому рецепту потребуются дрожжи (100 грамм), один стакан сливок, четыре средних яйца, 220 г. сливочного масла, мука (сколько возьмет), 230 г. сахара, чайная ложка соли, стакан миндаля. Согласно рецепту, следует также добавить пару капель розовой воды или эфирного масла розы, пишет ngnovoros.ru.