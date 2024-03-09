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Нескромно и со вкусом. Блинчики по дореволюционным рецептам из старинных книг

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Нескромно и со вкусом. Блинчики по дореволюционным рецептам из старинных книг
Полезно знать
Фото: @freepik / freepik.com

Блины из рисовой муки с пармезаном

Рецепт блинов, найденный в трудах И.М. Радецкого и Е.А. Авдеевой, предполагает использование следующих ингредиентов: рисовая мука - 150 г., молоко - 300 г., яйца - 3 шт., масло подсолнечное - 30 г., сахар - 1 ст. л., соль - 1 ч. л., пармезан - 120-150 г., сливочное масло - 50 г.

Для приготовления натрите пармезан, растопите масло. В блендере смешайте в течение минуты. Замесите тесто. Позвольте тесту отдохнуть, затем взбейте его. После обжаривания блина посыпьте его пармезаном, складывайте один на другой, обжаривайте вместе.

Скороспелые гурьевские блины

Рецепт из книги С.А. Драгомировой предполагает использование 450 г. пшеничной муки, 4 небольших яйца, 100 г. сливочного масла, 100 г. сметаны. В рецепте не было указано количество соли и сахара, их добавлять лучше по вкусу.

Для приготовления теста разделите желтки и белки, взбейте до образования пены. Просейте муку, добавьте масло, сметану, желтки, сахар, соль. Замесите тесто. Вмешайте взбитые белки. Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде.

Блины старинные с ветчиной по рецепту Е. А. Авдеевой, который публикует ngnovoros.ru

Точные пропорции там не указаны, но основной смысл рецепта понятен. Для этого потребуется полфунта риса, кусок сырой ветчины, корни, несколько луковиц. Все ингредиенты нужно сварить в бульоне. После удаления лука и корней разрежьте ветчину на тонкие полоски. Смешайте ее с рисом, добавьте пармезана, соли с мускатным орехом. Сформируйте из получившейся массы лепешки, обваляйте в муке, обжаривайте на растопленном масле, подавайте горячими с ветчиной.

Информационное агентство «Informing»

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