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Они навсегда исчезли с карты: 5 городов-призраков в России. Что там произошло и почему их покинули люди?

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Они навсегда исчезли с карты: 5 городов-призраков в России. Что там произошло и почему их покинули люди?
Полезно знать
Фото: @asierromero / freepik.com

Улицы этих городов, как площадки для постапокалиптических съемок, остались теплыми лишь в памяти. Квартиры тут можно купить за символические 100 тысяч рублей. Но население этих городов стали жертвами природных бедствий и экономических изменений.

Нефтегорск

Основанный на Сахалине в 1964 году, столкнулся с мощным землетрясением в 1995 году, унесшим жизни тысяч людей и разрушившим благополучные поселения. После признания нарушений в строительстве, выживших расселили в другие места.

Амдерма 

На берегу Карского моря пережила период процветания и попытки использоваться как база для изучения Арктики, но в 2023 году официальное население упало до 444 человек.

Молога

Древний город в Ярославской области, упоминается с XII века, но его поглотило водохранилище Рябинской ГЭС в 1937 году, став призраком. В периоды маловодья обнажаются улицы и кладбище.

Кадыкчан

Город-призрак в Магаданской области, основан в 1943 году при добыче каменного угля. В 1996 году взрыв и закрытие шахты привели к выселению, и к 2010 году поселок опустел, за исключением одного человека.

Хальмер-Ю

Призрак в республике Коми, был шахтерским поселком с качественным углем. В 90-е шахта закрылась, а поселок стал городом-призраком, расселяя местных в Воркуту, информирует runews24.ru.

Информационное агентство «Informing»

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