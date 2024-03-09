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Гости обалдеют от такой вкуснятины: легкий рецепт нежных старорусских блинов

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Гости обалдеют от такой вкуснятины: легкий рецепт нежных старорусских блинов
Полезно знать
Фото: @KamranAydinov / freepik.com

Рецепт блинов на сливках: по Секретам Кухмейстера Андрея Христиана Криспа (1788 год) 

Ингредиенты: литр подогретых сливок, 6 яиц, 6 желтков, мука (достаточное количество для жидкого теста), 110 грамм топленого масла. 

Инструкции: В глубокой миске тщательно перемешайте подогретые сливки, яйца и желтки, избегая образования комков. Добавьте муку постепенно, перемешивать до получения жидкого теста. Влейте в тесто масло, продолжайте хорошо перемешивать до равномерного распределения ингредиентов. Готовьте блины, обжаривая с обеих сторон до золотистой корки. 

Рецепт для знатных: маленькие блинчики с вином 

Ингредиенты: дрожжи (100 г.), стакан сливок, 4 яйца, 220 грамм сливочного масла, мука (по необходимости), 220 грамм сахара, чайная ложка соли, стакан миндаля, предварительно дробленого, несколько капель розовой воды (можно эфирное масло розы).

Инструкции: растворите дрожжи в стакане сливок и дайте им активироваться. В глубокой миске взбейте яйца, добавьте сливочное масло, сахар, активированные дрожжи, соль. Медленно вводите муку, продолжая перемешивать, до получения консистенции теста для блинчиков. Добавьте миндаль и несколько капель розовой воды для аромата. Обжаривайте маленькие блинчики на разогретой сковороде до золотистой корки и наслаждайтесь, пишет ngnovoros.ru. 

Информационное агентство «Informing»

Нескромно и со вкусом. Блинчики по дореволюционным рецептам из старинных книг

Нескромно и со вкусом. Блинчики по дореволюционным рецептам из старинных книг

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