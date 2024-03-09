Гости обалдеют от такой вкуснятины: легкий рецепт нежных старорусских блинов

Рецепт блинов на сливках: по Секретам Кухмейстера Андрея Христиана Криспа (1788 год)

Ингредиенты: литр подогретых сливок, 6 яиц, 6 желтков, мука (достаточное количество для жидкого теста), 110 грамм топленого масла.

Инструкции: В глубокой миске тщательно перемешайте подогретые сливки, яйца и желтки, избегая образования комков. Добавьте муку постепенно, перемешивать до получения жидкого теста. Влейте в тесто масло, продолжайте хорошо перемешивать до равномерного распределения ингредиентов. Готовьте блины, обжаривая с обеих сторон до золотистой корки.

Рецепт для знатных: маленькие блинчики с вином

Ингредиенты: дрожжи (100 г.), стакан сливок, 4 яйца, 220 грамм сливочного масла, мука (по необходимости), 220 грамм сахара, чайная ложка соли, стакан миндаля, предварительно дробленого, несколько капель розовой воды (можно эфирное масло розы).

Инструкции: растворите дрожжи в стакане сливок и дайте им активироваться. В глубокой миске взбейте яйца, добавьте сливочное масло, сахар, активированные дрожжи, соль. Медленно вводите муку, продолжая перемешивать, до получения консистенции теста для блинчиков. Добавьте миндаль и несколько капель розовой воды для аромата. Обжаривайте маленькие блинчики на разогретой сковороде до золотистой корки и наслаждайтесь, пишет ngnovoros.ru.