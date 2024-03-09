Нельзя сливать кипяток в раковину. Эксперты дали пояснение, почему

Многие из нас, сливающие кипяток в раковину, могут даже не задумываться о возможных опасностях для водопроводных систем. Тем не менее этот привычный акт может негативно сказаться на состоянии труб.

Поливинилхлорид плохо переносит высокие температуры

Особенно это касается всех труб из поливинилхлорида, часто применяемых в современных строениях. Данный материал плохо переносит высокие температуры, регулярное воздействие кипятка на раковину может вызвать там появление трещин.

Но даже если в доме установлены стальные, медные, резиновые, пластиковые соединения, они подвержены деформации при избыточном тепле.

Чтобы избежать возможного повреждения труб, можно добавлять немного холодной воды в кипящий поток непосредственно перед сливом в раковину. Этот простой трюк снизит температуру воды, обеспечивая защиту водопроводных систем, пишет ngnovoros.ruю