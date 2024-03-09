Информинг » О разном » Полезно знать » Нельзя сливать кипяток в раковину. Эксперты дали пояснение, почему

Нельзя сливать кипяток в раковину. Эксперты дали пояснение, почему

Image 16+
Нельзя сливать кипяток в раковину. Эксперты дали пояснение, почему
Полезно знать
Фото: @freepik / freepik.com

Многие из нас, сливающие кипяток в раковину, могут даже не задумываться о возможных опасностях для водопроводных систем. Тем не менее этот привычный акт может негативно сказаться на состоянии труб. 

Поливинилхлорид плохо переносит высокие температуры

Особенно это касается всех труб из поливинилхлорида, часто применяемых в современных строениях. Данный материал плохо переносит высокие температуры, регулярное воздействие кипятка на раковину может вызвать там появление трещин. 

Но даже если в доме установлены стальные, медные, резиновые, пластиковые соединения, они подвержены деформации при избыточном тепле. 

Чтобы избежать возможного повреждения труб, можно добавлять немного холодной воды в кипящий поток непосредственно перед сливом в раковину. Этот простой трюк снизит температуру воды, обеспечивая защиту водопроводных систем, пишет ngnovoros.ruю

Информационное агентство «Informing»

Нескромно и со вкусом. Блинчики по дореволюционным рецептам из старинных книг

Нескромно и со вкусом. Блинчики по дореволюционным рецептам из старинных книг

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Надо ли сливать «первую воду» при варке мяса: шеф-повар расставил точки над i

Сегодня, 21:48

Гости обалдеют от такой вкуснятины: легкий рецепт нежных старорусских блинов

Сегодня, 21:03

Нельзя сливать кипяток в раковину. Эксперты дали пояснение, почему

Сегодня, 20:43

Цветы-вампиры: 10 ядовитых комнатных растений, которые запрещено держать в доме

Сегодня, 20:28

«Красотой даже не пахнет»: 5 примет неухоженного человека. Как не провалить свидание или вечеринку?

Сегодня, 12:28

Они навсегда исчезли с карты: 5 городов-призраков в России. Что там произошло и почему их покинули люди?

Сегодня, 11:48

Нескромно и со вкусом. Блинчики по дореволюционным рецептам из старинных книг

Сегодня, 00:48

Так готовили блины в старину: простой рецепт, которым можно удивить гостей

Вчера, 22:23

Стоят копейки, а на вкус - как в ресторане: 3 рецепта самых вкусных бюджетных блюд

Вчера, 20:38

Всего один ингредиент, и котлеты становятся сочными и пышными. Он есть на каждой кухне

Вчера, 15:48

Этот цвет сейчас на пике моды: уже весной 2024 заставит забыть о всех остальных

Вчера, 15:18

Психолог Лабковский запустил признание, как попрощаться с иллюзиями

19-02-2024, 21:18

«Навести мосты»: Тяжелобольной Карл III обратился к принцу Гарри — попросил помириться с братом

7-02-2024, 18:38

Неожиданная находка в пачке чипсов ввела в заблуждение пользователей сети

31-01-2024, 18:58

Ученые назвали любимый фильм всех собак

29-01-2024, 19:38

Выяснилось, как номер квартиры и дома определяют судьбу человека

27-01-2024, 19:48

Нашлись 5 фраз, которые выдают нелюбовь мужчины

11-01-2024, 12:03

Найден лучший способ слепить снеговика: секреты долговечности и прочности

4-01-2024, 01:28

В Сети нашли жаркий спор из-за новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!»

2-01-2024, 14:48

Найдены 6 аномально гигантских существ, которые на самом деле существовали и существуют

2-01-2024, 14:28

Новости партнеров
2023
ru-RU