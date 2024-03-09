Надо ли сливать «первую воду» при варке мяса: шеф-повар расставил точки над i

Для великолепного мясного бульона решающее значение имеет не только выбор мяса и качество воды, но и конкретные детали приготовления.

Воду после закипания мяса не следует сливать

Шеф-повар Иван Кудряшов дает ясные указания, считая, что воду после закипания мяса не следует сливать. По его мнению, это лишает бульон насыщенности, и излишнюю жидкость следует удалять только при проблемах с желудком, поджелудочной железой или желчным пузырем. Хотя существует распространенное мнение о том, что первая вода содержит много грязи, Кудряшов считает, что это вещество выводится вместе с белком в пене. Он рекомендует избегать слива первой воды, если мясо качественное.

Он также подчеркивает важность постоянного удаления пены и жира в процессе варки, что обеспечивает тем самым бульону чистоту и насыщенный вкус. Экспертные советы Кудряшова придают исключительное значение тщательному и внимательному процессу варки бульона, делая его настоящим шедевром кулинарии.