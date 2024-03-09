Информинг » О разном » Полезно знать » Надо ли сливать «первую воду» при варке мяса: шеф-повар расставил точки над i

Надо ли сливать «первую воду» при варке мяса: шеф-повар расставил точки над i

Image 16+
Надо ли сливать «первую воду» при варке мяса: шеф-повар расставил точки над i
Полезно знать
Фото: @freepik / freepik.com

Для великолепного мясного бульона решающее значение имеет не только выбор мяса и качество воды, но и конкретные детали приготовления. 

Воду после закипания мяса не следует сливать

Шеф-повар Иван Кудряшов дает ясные указания, считая, что воду после закипания мяса не следует сливать. По его мнению, это лишает бульон насыщенности, и излишнюю жидкость следует удалять только при проблемах с желудком, поджелудочной железой или желчным пузырем. Хотя существует распространенное мнение о том, что первая вода содержит много грязи, Кудряшов считает, что это вещество выводится вместе с белком в пене. Он рекомендует избегать слива первой воды, если мясо качественное. 

Он также подчеркивает важность постоянного удаления пены и жира в процессе варки, что обеспечивает тем самым бульону чистоту и насыщенный вкус. Экспертные советы Кудряшова придают исключительное значение тщательному и внимательному процессу варки бульона, делая его настоящим шедевром кулинарии.

Информационное агентство «Informing»

Нескромно и со вкусом. Блинчики по дореволюционным рецептам из старинных книг

Нескромно и со вкусом. Блинчики по дореволюционным рецептам из старинных книг

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Надо ли сливать «первую воду» при варке мяса: шеф-повар расставил точки над i

Сегодня, 21:48

Гости обалдеют от такой вкуснятины: легкий рецепт нежных старорусских блинов

Сегодня, 21:03

Нельзя сливать кипяток в раковину. Эксперты дали пояснение, почему

Сегодня, 20:43

Цветы-вампиры: 10 ядовитых комнатных растений, которые запрещено держать в доме

Сегодня, 20:28

«Красотой даже не пахнет»: 5 примет неухоженного человека. Как не провалить свидание или вечеринку?

Сегодня, 12:28

Они навсегда исчезли с карты: 5 городов-призраков в России. Что там произошло и почему их покинули люди?

Сегодня, 11:48

Нескромно и со вкусом. Блинчики по дореволюционным рецептам из старинных книг

Сегодня, 00:48

Так готовили блины в старину: простой рецепт, которым можно удивить гостей

Вчера, 22:23

Стоят копейки, а на вкус - как в ресторане: 3 рецепта самых вкусных бюджетных блюд

Вчера, 20:38

Всего один ингредиент, и котлеты становятся сочными и пышными. Он есть на каждой кухне

Вчера, 15:48

Этот цвет сейчас на пике моды: уже весной 2024 заставит забыть о всех остальных

Вчера, 15:18

Психолог Лабковский запустил признание, как попрощаться с иллюзиями

19-02-2024, 21:18

«Навести мосты»: Тяжелобольной Карл III обратился к принцу Гарри — попросил помириться с братом

7-02-2024, 18:38

Неожиданная находка в пачке чипсов ввела в заблуждение пользователей сети

31-01-2024, 18:58

Ученые назвали любимый фильм всех собак

29-01-2024, 19:38

Выяснилось, как номер квартиры и дома определяют судьбу человека

27-01-2024, 19:48

Нашлись 5 фраз, которые выдают нелюбовь мужчины

11-01-2024, 12:03

Найден лучший способ слепить снеговика: секреты долговечности и прочности

4-01-2024, 01:28

В Сети нашли жаркий спор из-за новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!»

2-01-2024, 14:48

Найдены 6 аномально гигантских существ, которые на самом деле существовали и существуют

2-01-2024, 14:28

Новости партнеров
2023
ru-RU