Сколько дней россияне отдыхают в апреле и мае 2024: полный производственный календарь — даты майских праздников

Майские праздники 2024 года приносят россиянам не только тепло, но и заслуженный отдых от повседневной суеты. Это идеальное время для того, чтобы провести дни в компании друзей и семьи. Отдых играет важную роль, позволяя восстановить силы и повысить работоспособность. После долгой зимы весенние праздники становятся особенно долгожданными. Отдайте время себе и близким, наслаждаясь теплыми днями, проведенными на природе.

В апреле и мае россиян ждут выходные и праздничные дни.

Апрель 2024 года

Апрель предоставляет 30 дней, из которых 21 день приходится на рабочие. Это означает, что выходные и праздничные дни составляют 9 дней. Хотя большая часть месяца проходит в рабочем ритме, апрель становится особенным благодаря переносу выходных и майским праздникам.

Великий пост продолжается до 4 мая, призывая тем самым верующих к созерцанию и посту.

Четвертая неделя апреля станет особенной, с работой с понедельника по субботу. Выходные начнутся уже 28 апреля. Будут они длиться до 1 мая.

Церковные и Профессиональные праздники в Апреле

6 апреля 2024: суббота 3-й седмицы Великого поста, день поминовения умерших христиан.

7 апреля 2024: Благовещение Пресвятой Богородицы, двунадесятый праздник.

13 апреля 2024: суббота 4-й седмицы Великого поста, еще один день поминовения умерших.

28 апреля 2024: Вербное воскресенье, двунадесятый праздник.

Профессиональные праздники: от Дня смеха и математика до Дня пожарной охраны и ветеринарного врача.

Май 2024 года

Май приветствует теплотой и становится последним весенним месяцем. Это время, когда природа расцветает и люди стремятся на природу для отдыха. Праздники начинаются с 28 апреля. Продлятся они до 1 мая. Всего в мае 31 день, из которых 20 дней будут рабочими, а 11 дней – выходными.

Первая неделя начнется с короткой рабочей недели, а вторая – с майских праздников, с 9 по 12 мая.

Церковные и профессиональные праздники в мае

5 мая 2024: Пасха, праздник воскресения Христова.

9 мая 2024: День Победы, день памяти и почитания героев Великой Отечественной войны.

14 мая 2024: Радоница, праздник поминовения усопших.

Профессиональные праздники: от Международного дня пожарных до Дня филолога и Дня российского предпринимательства, информирует vesiskitim.ru.