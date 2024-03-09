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Священный Рамадан 2024: поздравления для верующих 11 марта 2024

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Священный Рамадан 2024: поздравления для верующих 11 марта 2024
Полезно знать
Фото: @freepik / freepik.com

Рамадан, связанный с духовным обновлением, постом и молитвами, представляет собой период строгого поста, который мусульмане отмечают с рассвета до заката каждый день в течение месяца. Завершается этот священный месяц праздником Ид аль-Фитр, который отмечает разрыв поста и приносит радость и сближение с семьей и обществом.

Поздравления в Рамадан

С благословенным Рамаданом! Пусть этот святой месяц принесет в вашу жизнь радость, благополучие и духовное совершенствование. Пусть ваши молитвы будут услышаны, а дни поста наполнены смирением и внутренним покоем. Пожелания крепкого здоровья вашей семье и уюта в вашем доме в этот священный период.  

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Поздравляю вас с наступлением святого Рамадана! Пусть этот благословенный месяц принесет в вашу жизнь гармонию, свет и любовь. Пусть каждый день будет наполнен духовными радостями, а молитвы встречают благословение Всевышнего. Желаю вам крепкого здоровья, счастья в семье и успехов во всех начинаниях. Пусть Рамадан станет временем внутреннего роста и духовного совершенствования.

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Нам приносит Рамадан 30 дней поста, чтоб душа очистилась, чтоб была чиста. Чтоб слова Корана на сердца легли, чтоб для жизни будущей себя мы сберегли. В эти дни священные пусть для мусульман мирских грехов прощение дарит Рамадан. 

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Священный праздник Рамадан всем мусульманам небом дан. Его мы ждём со всей душой. Он дарит счастье и покой. Пусть этот праздник принесёт в судьбе чудесный поворот. Постом очистится душа, и жизнь пусть будет хороша. 

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Вновь приходит Рамадан. Для того он людям дан, чтоб молиться, не грешить, веру в сердце запустить. Пусть подарит вам Аллах счастье и здоровье в днях, гармонию в каждой семье, покой и разум в голове. 

Информационное агентство «Informing»

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