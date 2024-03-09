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Кто играл червя в Дюне: где посмотреть вторую часть франшизы в Москве и когда появится в регионах

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Кто играл червя в Дюне: где посмотреть вторую часть франшизы в Москве и когда появится в регионах
Полезно знать
Источник фото: YouTube

В эпическом мире «Дюны» песчаный червь Шаи-Хулуд, олицетворение таинственности и могущества, оживает благодаря современным технологиям.

Компьютерная графика (CGI)

Главный инструмент в создании впечатляющей и подвижной CGI-модели червя. Виртуозы из Weta Digital, знаменитые «Властелином колец» и «Аватаром», возложили на себя ответственность за воплощение этого гиганта. Различные методы, включая захват движения и покадровую анимацию, взяли на себя задачу придания жизни этому червю.

Аниматроника

Для сцен, требующих осязаемого взаимодействия с червем, применили аниматронные модели. Несколько секций червя, способных двигаться, мастерски управлялись командой самых опытных специалистов.

Звуковые эффекты

Характерные звуки Шаи-Хулуда сочетали в себе синтетические и реальные элементы. Записи звуков землетрясений или лавин создавали низкочастотный рокот червя, в то время как крики животных придавали более пронзительные оттенки.

Где можно найти вторую часть «Дюны» в Москве?

Кинотеатры сетей «Формула Кино», «КАРО», «Киномир» предоставляют возможность насладиться второй частью «Дюны: Часть вторая». Билеты доступны на официальных сайтах кинотеатров.

Когда ждать «Дюна. Часть вторая» в других регионах?

В регионах России ожидается премьера уже 16 марта 2024 года, информирует vesiskitim.ru.

Информационное агентство «Informing»

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