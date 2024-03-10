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Прозрачный и ароматный: шеф-повар раскрыл секрет идеального куриного бульона

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Прозрачный и ароматный: шеф-повар раскрыл секрет идеального куриного бульона
Полезно знать
Фото: @wirestock / freepik.com

Приготовление прозрачного, наваристого куриного бульона – настоящее искусство, и профессионалы делятся своими лайфхаками, чтобы избежать распространенных ошибок. 

Лайфхаки для прозрачного куриного бульона

Выбор основы: идеальный вариант – тушка целиком. На курицу весом в килограмм понадобится пять литров воды. Ножки и голени подходят, но потребуется 3 литра воды на килограмм. Грудку и индейку лучше не использовать, чтобы бульон был насыщенным. 

Подготовка тушки: удалите все внутренности, включая легкие. Тщательно промойте тушку холодной водой, уберите жир, чтобы бульон стал прозрачным. Охлаждение мяса: подержите мясо в воде со льдом. Это поможет сохранить прозрачность бульона. 

Варка на медленном огне: кладите мясо в ледяную воду, варите на медленном огне. 

Правильные приправы: не используйте душистый перец для того, чтобы не перебить натуральный аромат. Подойдет черный перец горошком, лавровый лист, петрушка, укроп, добавлять их нужно после закипания. 

Поджаривание овощей: слегка поджарьте морковь, сельдерей, лук – это добавит бульону золотистый цвет. 

Следуя этим лайфхакам, можно создать бульон, который не только восхитит своим вкусом, но и станет отличным основанием для кулинарных шедевров, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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