Прозрачный и ароматный: шеф-повар раскрыл секрет идеального куриного бульона

Приготовление прозрачного, наваристого куриного бульона – настоящее искусство, и профессионалы делятся своими лайфхаками, чтобы избежать распространенных ошибок.

Лайфхаки для прозрачного куриного бульона

Выбор основы: идеальный вариант – тушка целиком. На курицу весом в килограмм понадобится пять литров воды. Ножки и голени подходят, но потребуется 3 литра воды на килограмм. Грудку и индейку лучше не использовать, чтобы бульон был насыщенным.

Подготовка тушки: удалите все внутренности, включая легкие. Тщательно промойте тушку холодной водой, уберите жир, чтобы бульон стал прозрачным. Охлаждение мяса: подержите мясо в воде со льдом. Это поможет сохранить прозрачность бульона.

Варка на медленном огне: кладите мясо в ледяную воду, варите на медленном огне.

Правильные приправы: не используйте душистый перец для того, чтобы не перебить натуральный аромат. Подойдет черный перец горошком, лавровый лист, петрушка, укроп, добавлять их нужно после закипания.

Поджаривание овощей: слегка поджарьте морковь, сельдерей, лук – это добавит бульону золотистый цвет.

Следуя этим лайфхакам, можно создать бульон, который не только восхитит своим вкусом, но и станет отличным основанием для кулинарных шедевров, пишет ngnovoros.ru.