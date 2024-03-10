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Готовьте котлеты только так: не потеряйте самый лучший рецепт

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Готовьте котлеты только так: не потеряйте самый лучший рецепт
Полезно знать
Фото: @azerbaijan_stockers / freepik.com

Создание великолепных котлет – это искусство, и вот несколько простых, но важных шагов, чтобы они остались невероятно сочными даже после приготовления.

Советы для приготовления сочных котлет

На каждый килограмм фарша добавьте 250 г. хлеба – залог сочности и вкуса. Замачивание хлеба в воде или молоке с увеличенным объемом жидкости обеспечит максимальную мягкость. Тщательное перемешивание всех компонентов, включая чеснок и лук, создаст идеальное сочетание вкусов. 

Охладите фарш перед формированием котлет для наилучшего настаивания вкуса. Запекайте блюдо в духовке – это секрет экономии масла, а также прекрасного результата. 

В результате получаются котлеты, которые радуют гурманов, пишет ngnovoros.ru. Приятного аппетита!

Информационное агентство «Informing»

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