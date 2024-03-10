Перед сном поставьте у кровати стакан с соленой водой и спите спокойно: зачем это нужно — польза невероятна

Верить в силу соли — это очень древняя традиция, которую признавали еще наши предки. Считалось, что этот минерал обладает особыми свойствами. Он способен помочь избавиться от отрицательной энергии в доме. Современные эзотерики рекомендуют воспользоваться древней мудростью, особенно если в жилище царит напряжение или если кто-то сталкивается с беспокойным сном.

Человеческое тело на 80% состоит из воды, вода в окружающем пространстве влияет на нашу энергетику.

Расположение стакана с соленой водой у кровати перед сном рекомендуется для очищения собственной энергии, избавления от негативных установок и мыслей, создания более спокойного сна. Соленая вода, действуя как своеобразный магнит, притягивает отрицательную энергию, а затем «запирает» ее в себе.

Как приготовить

Для приготовления «волшебного» состава достаточно растворить несколько чайных ложек поваренной соли в стакане воды и оставить его на тумбочке у головы на ночь. Утром следует вылить воду, которая привлекла к себе негативные энергии.

Такая простая ритуальная практика может помочь создать более положительную атмосферу и обеспечить спокойный сон, сообщает hibiny.ru.