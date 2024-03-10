Информинг » О разном » Полезно знать » Ангел протянет руку помощи: в период Новолуния с 10 марта для этих знаков начнется белая полоса — Вселенная справедлива

Ангел протянет руку помощи: в период Новолуния с 10 марта для этих знаков начнется белая полоса — Вселенная справедлива

Image 16+
Ангел протянет руку помощи: в период Новолуния с 10 марта для этих знаков начнется белая полоса — Вселенная справедлива
Полезно знать / Гороскопы
Фото: @kjpargeter / freepik.com

Согласно прогнозам астрологов, наступающее 10 марта Новолуние обещает период перемен и позитивных изменений на Земле. Эта энергия особенно затронет Близнецов и Дев, которые переживали долгое время несколько трудный период. 

Для представителей этих двух знаков, с первым лунным днем второй декады марта начнется новая эра. Она принесет с собой покой и любовь. Астрологи предвещают, что весенние дожди смоют все трудности прошлого периода, также очистят ауру и наполнят жизнь новыми красками и блестящими перспективами. 

В этот период также ожидается прекращение бытовых трудностей, стабилизация на работе, восстановление гармонии в семейных отношениях, встречи с новой половинкой для одиноких. Астрологи считают, что наступит благоприятный период, полный возможностей и радостных моментов, пишет портал hibiny.ru.

Информационное агентство «Informing»

Они навсегда исчезли с карты: 5 городов-призраков в России. Что там произошло и почему их покинули люди?

Они навсегда исчезли с карты: 5 городов-призраков в России. Что там произошло и почему их покинули люди?

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Совсем без молока и яиц: легкие и тонкие вкуснейшие блинчики к Масленице с минимальными затратами

Сегодня, 11:43

Ангел протянет руку помощи: в период Новолуния с 10 марта для этих знаков начнется белая полоса — Вселенная справедлива

Сегодня, 10:58

Не только любовь и деньги: названы 3 знака Зодиака, которых ждут лучшие подарки Судьбы в ближайшее время — их выбрала Вселенная

Сегодня, 10:23

Перед сном поставьте у кровати стакан с соленой водой и спите спокойно: зачем это нужно — польза невероятна

Сегодня, 09:53

Готовьте котлеты только так: не потеряйте самый лучший рецепт

Сегодня, 03:03

Прозрачный и ароматный: шеф-повар раскрыл секрет идеального куриного бульона

Сегодня, 00:23

Кто играл червя в Дюне: где посмотреть вторую часть франшизы в Москве и когда появится в регионах

Вчера, 23:28

Сколько дней россияне отдыхают в апреле и мае 2024: полный производственный календарь — даты майских праздников

Вчера, 23:23

Священный Рамадан 2024: поздравления для верующих 11 марта 2024

Вчера, 22:33

Надо ли сливать «первую воду» при варке мяса: шеф-повар расставил точки над i

Вчера, 21:48

Гости обалдеют от такой вкуснятины: легкий рецепт нежных старорусских блинов

Вчера, 21:03

Нельзя сливать кипяток в раковину. Эксперты дали пояснение, почему

Вчера, 20:43

Цветы-вампиры: 10 ядовитых комнатных растений, которые запрещено держать в доме

Вчера, 20:28

«Красотой даже не пахнет»: 5 примет неухоженного человека. Как не провалить свидание или вечеринку?

Вчера, 12:28

Они навсегда исчезли с карты: 5 городов-призраков в России. Что там произошло и почему их покинули люди?

Вчера, 11:48

Нескромно и со вкусом. Блинчики по дореволюционным рецептам из старинных книг

Вчера, 00:48

Так готовили блины в старину: простой рецепт, которым можно удивить гостей

8-03-2024, 22:23

Стоят копейки, а на вкус - как в ресторане: 3 рецепта самых вкусных бюджетных блюд

8-03-2024, 20:38

Всего один ингредиент, и котлеты становятся сочными и пышными. Он есть на каждой кухне

8-03-2024, 15:48

Этот цвет сейчас на пике моды: уже весной 2024 заставит забыть о всех остальных

8-03-2024, 15:18

Новости партнеров
2023
ru-RU