Ангел протянет руку помощи: в период Новолуния с 10 марта для этих знаков начнется белая полоса — Вселенная справедлива

Согласно прогнозам астрологов, наступающее 10 марта Новолуние обещает период перемен и позитивных изменений на Земле. Эта энергия особенно затронет Близнецов и Дев, которые переживали долгое время несколько трудный период.

Для представителей этих двух знаков, с первым лунным днем второй декады марта начнется новая эра. Она принесет с собой покой и любовь. Астрологи предвещают, что весенние дожди смоют все трудности прошлого периода, также очистят ауру и наполнят жизнь новыми красками и блестящими перспективами.

В этот период также ожидается прекращение бытовых трудностей, стабилизация на работе, восстановление гармонии в семейных отношениях, встречи с новой половинкой для одиноких. Астрологи считают, что наступит благоприятный период, полный возможностей и радостных моментов, пишет портал hibiny.ru.