Совсем без молока и яиц: легкие и тонкие вкуснейшие блинчики к Масленице с минимальными затратами

Отличный рецепт для экономичных и вкусных блинов на Масленицу, пишет hibiny.ru.

Ингредиенты:

200 г муки;

350 мл воды;

50 мл растительного масла;

1 ст. ложка сахара;

2 г соли.

Приготовление

Подогрейте воду до теплого состояния, но не дайте ей ни в коем случае перегреться. Просейте муку для того, чтобы избежать комочков. В глубокой миске затем смешайте теплую воду с солью и сахаром. Постепенно добавляйте растительное масло, при этом аккуратно вмешивая муку венчиком с целью избежания образования комочков. Только затем разогрейте сковороду и приготовьте блины, обжаривая их с обеих сторон до появления румяности на подсолнечном масле.

Подавайте блины с любыми начинками или соусами, такими как мед, сметана, варенье.