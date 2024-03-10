Совсем без молока и яиц: легкие и тонкие вкуснейшие блинчики к Масленице с минимальными затратами

Отличный рецепт для экономичных и вкусных блинов на Масленицу, пишет hibiny.ru.
Ингредиенты:
- 200 г муки;
- 350 мл воды;
- 50 мл растительного масла;
- 1 ст. ложка сахара;
- 2 г соли.
Приготовление
Подогрейте воду до теплого состояния, но не дайте ей ни в коем случае перегреться. Просейте муку для того, чтобы избежать комочков. В глубокой миске затем смешайте теплую воду с солью и сахаром. Постепенно добавляйте растительное масло, при этом аккуратно вмешивая муку венчиком с целью избежания образования комочков. Только затем разогрейте сковороду и приготовьте блины, обжаривая их с обеих сторон до появления румяности на подсолнечном масле.
Подавайте блины с любыми начинками или соусами, такими как мед, сметана, варенье.