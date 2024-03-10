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Рассада будет толщиной с мизинец: угостите ее этой хитрой подкормкой — всего одна ложка на 3 литра

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Рассада будет толщиной с мизинец: угостите ее этой хитрой подкормкой — всего одна ложка на 3 литра
Полезно знать / Сад и Огород
Фото: @laminaria-vest / pixabay.com

Экологичное и самое доступное решение для подкормки рассады – это обычная сметана, которая не только обеспечит необходимые питательные вещества, но также защитит растения от появления возможных заболеваний.

Для приготовления необходимой подкормки растворите одну столовую ложку жирной сметаны в трех литрах воды и затем добавьте несколько капель йода. Этот витаминный комплекс станет отличным стимулятором для активного роста рассады и набора зеленой массы.

Применение такой подкормки можно проводить как прикорневую процедуру, так и опрыскивание рассады при помощи обычного пульверизатора. 

Рекомендуется повторять такие процедуры раз в две недели для достижения наилучших результатов. Вскоре заметите, как растения приобретают здоровый вид, становятся более крепкими, а листья – насыщенно-зеленого оттенка. Пусть рассада порадует вас буйным ростом и ярким здоровьем, пишет hibiny.ru.

Информационное агентство «Informing»

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