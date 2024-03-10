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Всегда перед уборкой надевать пакет на веник: хитрый бытовой трюк, который стоит попробовать всем — впечатляющий эффект

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Всегда перед уборкой надевать пакет на веник: хитрый бытовой трюк, который стоит попробовать всем — впечатляющий эффект
Полезно знать
Фото: @Mariakray / pixabay.com

Превратите с легкостью обычный веник в мощный инструмент борьбы с пушистыми следами ваших домашних любимцев! Простая модификация сделает уборку в период линьки животных легкой и эффективной. Просто оденьте пакет на веник, а затем крепко закрепите его несколькими канцелярскими резинками. 

Создав статическое электричество, веник будет притягивать и удерживать даже самые мельчайшие ворсинки. Этот трюк станет настоящим спасением, особенно когда шерсти становится в доме слишком много. 

Теперь уборка превратится из кошмара в довольно приятное занятие, и дом всегда будет поддерживать чистоту и порядок, даже в период активной линьки пушистых друзей. Любая хозяйственная рутина станет более эффективной и комфортной, пишет hibiny.ru.

Информационное агентство «Informing»

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