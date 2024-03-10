Всегда перед уборкой надевать пакет на веник: хитрый бытовой трюк, который стоит попробовать всем — впечатляющий эффект

Превратите с легкостью обычный веник в мощный инструмент борьбы с пушистыми следами ваших домашних любимцев! Простая модификация сделает уборку в период линьки животных легкой и эффективной. Просто оденьте пакет на веник, а затем крепко закрепите его несколькими канцелярскими резинками.

Создав статическое электричество, веник будет притягивать и удерживать даже самые мельчайшие ворсинки. Этот трюк станет настоящим спасением, особенно когда шерсти становится в доме слишком много.

Теперь уборка превратится из кошмара в довольно приятное занятие, и дом всегда будет поддерживать чистоту и порядок, даже в период активной линьки пушистых друзей. Любая хозяйственная рутина станет более эффективной и комфортной, пишет hibiny.ru.