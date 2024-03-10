Рис «по-деревенски» съедают даже без мяса: Добавим эти продукты при варке — простой экономичный рецепт

Как правило, рис часто используется для приготовления плова или каши, но есть еще один отличный вариант, который порадует своим вкусом и простотой приготовления — это рис «По-деревенски». Это блюдо можно приготовить в казане или же в глубокой толстостенной сковородке. Рецепт публикует hibiny.ru.

Ингредиенты:

2 столовые ложки растительного масла;

1 морковь (натертая);

1 луковица (мелко нарезанная);

1 зубчик чеснока (нарезанный);

1 стакан риса;

2 стакана крутого кипятка;

Соль и специи по вкусу.

Приготовление:

В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте морковь, лук и чеснок до мягкости. Высыпьте в сковороду рис и перемешайте, чтобы он впитал масло и стал прозрачным. Добавьте кипяток, посолите, приправьте специями по вкусу, перемешайте и варите под крышкой 15 минут.

Выключите нагрев и оставьте блюдо под крышкой еще минимум на 10–15 минут. В результате получится очень вкусный рис с овощами «По-деревенски», который радует своим ароматом и отлично подходит в качестве основного блюда без добавления мяса или гарнира.