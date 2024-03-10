Доживете до 100 лет в полном здравии: судьбоносные «браслеты» на запястьях расскажут правду — практическая хиромантия

Браслеты на запястье, или линии, как их называют хироманты, могут предоставить удивительный инсайт в различные аспекты судьбы человека. Данные линии, которые формируются еще в утробе матери, содержат информацию о личной жизни, финансовом благополучии и здоровье.

Линия здоровья и жизни

Четкая линия указывает на физическую выносливость и хорошее здоровье, изогнутая может свидетельствовать о проблемах с зачатием. Прерывистая может указывать на проблемы со здоровьем.

Линия финансового благополучия

Прямая линия свидетельствует об умственном труде, а свитая в цепочку линия указывает на физический труд. Прерывистая или короткая линия может предсказывать человеку финансовые трудности.

Линия любви и брак

Эта линия, не присутствующая у всех, предвещает встречу со второй половинкой, счастливую семейную жизнь.

Линия долголетия

Редкая линия, она встречается далеко не у всех. Чем толще, четче линия, тем здоровее и долгоживущий человек. Ее наличие может предсказывать долгую жизнь, иногда даже до 100 лет, пишет hibiny.ru.