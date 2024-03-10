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Смело закупайте лотерейные билеты: Глоба назвал трех счастливчиков марта среди знаков зодиака

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Смело закупайте лотерейные билеты: Глоба назвал трех счастливчиков марта среди знаков зодиака
Полезно знать / Гороскопы
Фото: freepik.com

В марте, по прогнозам известного российского астролога Павла Глобы, особенно повезет трем знакам зодиака: Ракам, Близнецам, Скорпионам. 

Эксперт в области астрологии, чья репутация безупречна, предсказывает, что представителям этих знаков зодиака стоит попробовать удачу уже в марте.

Близнецы, принадлежащие к воздушному знаку, будут наслаждаться удачей в достижении своих жизненных целей. Они смогут встретить свою вторую половину и ощутить положительные изменения в финансовом положении.

Раки, яркие представители водного знака, смогут в марте рассчитывать на улучшение своего финансового положения. Удача будет на их стороне, и, вполне возможно, они будут успешными во многих лотерейных играх. На работе можно ожидать улучшений, вплоть до повышения зарплаты, получения крупной премии.

Скорпионам, относящимся к водному знаку, тоже светит финансовая удача. Однако для того, чтобы добиться успеха, им придется вложить много усилий еще в первой половине текущего месяца. Тем не менее, благодаря трудолюбию и решимости, они смогут добиться финансового процветания, а также получить вскоре заслуженное и долгожданное вознаграждение, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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