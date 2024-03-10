Информинг » О разном » Полезно знать » «Не вздумайте покупать»: Роскачество предупредило всех, кто берет товары на Wildberries, AliExpress или Ozon

«Не вздумайте покупать»: Роскачество предупредило всех, кто берет товары на Wildberries, AliExpress или Ozon

Image 16+
«Не вздумайте покупать»: Роскачество предупредило всех, кто берет товары на Wildberries, AliExpress или Ozon
Полезно знать
Фото: @freepik / freepik.com

Приобретение товаров на онлайн-маркетплейсах может быть подвержено определенным рискам, на которые обратило внимание Роскачество. Эксперты организации регулярно анализируют популярные интернет-площадки, такие как Wildberries, AliExpress, Ozon и другие, предупреждая граждан о потенциальных опасностях. Хотя многие магазины стараются обеспечить качество продукции, около 30 процентов товаров, доступных онлайн, являются подделками. Специалисты Роскачества предостерегают покупателей и предлагают несколько советов по избеганию поддельных товаров. 

Советы по избеганию поддельных товаров в интернете

Важно обращать внимание на отзывы, размещенные на странице товара, но также следует быть бдительными, учитывая, что некоторые продавцы могут заказывать фальшивые отзывы. Активное общение с продавцом перед покупкой и его реакция на вопросы о качестве товара также могут служить индикатором надежности. Покупателям рекомендуется проверять товар при получении, будь то доставка курьером или самовывоз, и оплачивать заказ только после проверки, пишет PRIMPRESS.

Информационное агентство «Informing»

Они навсегда исчезли с карты: 5 городов-призраков в России. Что там произошло и почему их покинули люди?

Они навсегда исчезли с карты: 5 городов-призраков в России. Что там произошло и почему их покинули люди?

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Не вздумайте покупать»: Роскачество предупредило всех, кто берет товары на Wildberries, AliExpress или Ozon

Сегодня, 17:08

Доживете до 100 лет в полном здравии: судьбоносные «браслеты» на запястьях расскажут правду — практическая хиромантия

Сегодня, 15:58

Рис «по-деревенски» съедают даже без мяса: Добавим эти продукты при варке — простой экономичный рецепт

Сегодня, 14:53

Всегда перед уборкой надевать пакет на веник: хитрый бытовой трюк, который стоит попробовать всем — впечатляющий эффект

Сегодня, 14:38

Смело закупайте лотерейные билеты: Глоба назвал трех счастливчиков марта среди знаков зодиака

Сегодня, 14:33

Не прилипнут и не порвутся: секрет идеальных блинов раскрыт — лайфхак от опытных поваров

Сегодня, 14:03

Кошельки лопнут от купюр: Тамара Глоба предрекла денежную удачу трем знакам зодиака уже с 11 марта

Сегодня, 12:43

Рассада будет толщиной с мизинец: угостите ее этой хитрой подкормкой — всего одна ложка на 3 литра

Сегодня, 12:18

Совсем без молока и яиц: легкие и тонкие вкуснейшие блинчики к Масленице с минимальными затратами

Сегодня, 11:43

Ангел протянет руку помощи: в период Новолуния с 10 марта для этих знаков начнется белая полоса — Вселенная справедлива

Сегодня, 10:58

Не только любовь и деньги: названы 3 знака Зодиака, которых ждут лучшие подарки Судьбы в ближайшее время — их выбрала Вселенная

Сегодня, 10:23

Перед сном поставьте у кровати стакан с соленой водой и спите спокойно: зачем это нужно — польза невероятна

Сегодня, 09:53

Готовьте котлеты только так: не потеряйте самый лучший рецепт

Сегодня, 03:03

Прозрачный и ароматный: шеф-повар раскрыл секрет идеального куриного бульона

Сегодня, 00:23

Кто играл червя в Дюне: где посмотреть вторую часть франшизы в Москве и когда появится в регионах

Вчера, 23:28

Сколько дней россияне отдыхают в апреле и мае 2024: полный производственный календарь — даты майских праздников

Вчера, 23:23

Священный Рамадан 2024: поздравления для верующих 11 марта 2024

Вчера, 22:33

Надо ли сливать «первую воду» при варке мяса: шеф-повар расставил точки над i

Вчера, 21:48

Гости обалдеют от такой вкуснятины: легкий рецепт нежных старорусских блинов

Вчера, 21:03

Нельзя сливать кипяток в раковину. Эксперты дали пояснение, почему

Вчера, 20:43

Новости партнеров
2023
ru-RU