«Не вздумайте покупать»: Роскачество предупредило всех, кто берет товары на Wildberries, AliExpress или Ozon

Приобретение товаров на онлайн-маркетплейсах может быть подвержено определенным рискам, на которые обратило внимание Роскачество. Эксперты организации регулярно анализируют популярные интернет-площадки, такие как Wildberries, AliExpress, Ozon и другие, предупреждая граждан о потенциальных опасностях. Хотя многие магазины стараются обеспечить качество продукции, около 30 процентов товаров, доступных онлайн, являются подделками. Специалисты Роскачества предостерегают покупателей и предлагают несколько советов по избеганию поддельных товаров.

Советы по избеганию поддельных товаров в интернете

Важно обращать внимание на отзывы, размещенные на странице товара, но также следует быть бдительными, учитывая, что некоторые продавцы могут заказывать фальшивые отзывы. Активное общение с продавцом перед покупкой и его реакция на вопросы о качестве товара также могут служить индикатором надежности. Покупателям рекомендуется проверять товар при получении, будь то доставка курьером или самовывоз, и оплачивать заказ только после проверки, пишет PRIMPRESS.