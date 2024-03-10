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Рамадан 2024: традиции, когда начнется и закончится, пост, что можно есть и что нельзя делать

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Рамадан 2024: традиции, когда начнется и закончится, пост, что можно есть и что нельзя делать
Полезно знать
Фото: @freepik / freepik.com

С наступлением 2024 года мусульмане начнут священный месяц поста Рамадан, который продлится с 10 марта до 9 апреля. Рамадан считается одним из пяти столпов ислама, обязательным для каждого верующего. 

Его начало и завершение зависит от лунного мусульманского календаря. В этом году он начнется с заходом солнца 10 марта.

Важным событием в истории Рамадана считается ниспослание Корана, священной книги мусульман. 

Пост в Рамадан в исламе

Пост в исламе является одним из самых строгих. Он длится 30 дней и включает два периода воздержания от питья, еды, интимных отношений от рассвета до заката. Однако есть исключения для несовершеннолетних, больных или пожилых, беременных или кормящих женщин, путешественников. Сухур и ифтар – это два основных приема пищи, совершаемых до восхода солнца и после заката соответственно.

В Рамадан мусульмане усиливают свою религиозную практику, включая дополнительные ночные молитвы. Они практикуют щедрость, раздавая милостыню и добровольные пожертвования.

Окончание поста отмечается праздником Ураза-байрам, который считается одним из главных мусульманских праздников. В этот день все верующие собираются на праздничный ид-намаз. Они благодарят Аллаха, собираются за праздничным столом с прощением, дарением подарков, разрешается еда и питье в течение светового дня.

Информационное агентство «Informing»

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