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Почему на русских свадьбах кричат «Горько»: откуда пошла традиция и что это значит — когда нужно кричать «Кисло» и «Сладко»

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Почему на русских свадьбах кричат «Горько»: откуда пошла традиция и что это значит — когда нужно кричать «Кисло» и «Сладко»
Полезно знать
Фото: @senivpetro / freepik.com

На русских свадьбах существует традиция кричать «Горько!».

Возникла эта традиция уже давно и у нее есть несколько возможных объяснений.

Так, на свадьбах традиционно ставят на стол водку, которая имеет горький вкус. Считалось, что поцелуй молодоженов смягчает эту горечь, делая жизнь пары сладкой.

Но также это может быть намек на то, что невеста оплакивает свою девичью свободу, и гости кричат с ней «Горько!», разделяя горечь этого момента.

Семье невесты горько прощаться с ней

Не исключают и того, что возглас «Горько!» - это трансформация возгласа «Горка!». В старину свадьбы играли на возвышенности, на «горке». Жених должен был забраться на горку к невесте и все его подбадривали, крича «Горка!». Возможно, что как раз этот возглас трансформировался до слова «горько». Но также этот возглас может означать то, что семье невесты горько прощаться с ней, когда проходит обряд «выкупа».

Возможно также и то, что возгласом «Горько!» гости отпугивали злых духов и нечистую силу, которые могли прийти, чтобы навредить молодоженам.

На свадьбах могут кричать слова «Кисло» и «Сладко»

«Кисло!» кричат тогда, когда молодые пьют не водку, а другие напитки, например, шампанское. Во время поцелуя молодых могут кричать «Сладко!», тем самым намекая на сладость их любви и семейной жизни.

Информационное агентство «Informing»

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