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Правда ли, что Брижит Макрон мужчина? Президент Франции прокомментировал

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Правда ли, что Брижит Макрон мужчина? Президент Франции прокомментировал
Полезно знать
Источник фото: @brigittemacronfanpage

Президент Франции Эммануэль Макрон решительно опроверг ложные утверждения о том, что его супруга, Брижит, является трансгендером, и двум женщинам, распространявшим слухи об этом, были назначены огромные штрафы, пишет vesiskitim.ru.

Выразил свое недовольство ложной информацией

В своем выступлении по случаю Дня прав женщин Макрон осудил такие «циничные и агрессивные» действия людей, называя их женоненавистническими атаками. Президент также поддержал гарантированное право женщин на аборт и выразил свое недовольство ложной информацией, которая затрагивает его личную жизнь. Он призвал к использованию закона для борьбы с мачизмом, предлагая укрепление и наблюдение в соцсетях «цифрового общественного порядка».

Вопрос о трансгендеризме Брижит Макрон поднимался периодически, а в Париже даже возбудили уголовное дело о клевете по этому поводу.

Информационное агентство «Informing»

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