Президент Франции Эммануэль Макрон решительно опроверг ложные утверждения о том, что его супруга, Брижит, является трансгендером, и двум женщинам, распространявшим слухи об этом, были назначены огромные штрафы, пишет vesiskitim.ru.

Выразил свое недовольство ложной информацией

В своем выступлении по случаю Дня прав женщин Макрон осудил такие «циничные и агрессивные» действия людей, называя их женоненавистническими атаками. Президент также поддержал гарантированное право женщин на аборт и выразил свое недовольство ложной информацией, которая затрагивает его личную жизнь. Он призвал к использованию закона для борьбы с мачизмом, предлагая укрепление и наблюдение в соцсетях «цифрового общественного порядка».

Вопрос о трансгендеризме Брижит Макрон поднимался периодически, а в Париже даже возбудили уголовное дело о клевете по этому поводу.