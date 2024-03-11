Сними крест: приметы на несчастье в праздник Прокопа Дорогорушителя 12 марта

История народного праздника Прокопа Дорогорушителя, отмечаемого 12 марта, связана с традициями подготовки к посевным работам. Этот период считается временем пробуждения природы после зимы, и в этот день охота и рыбалка считаются особенно успешными.

В праздник придается внимание различным приметам, предвещающим несчастья

В праздник придается внимание различным приметам, которые, согласно поверьям, могут предвещать несчастья. Некоторые из них включают рекомендацию снимать крест в бане. Крест в бане считается не только религиозным символом, но и защитой от разных болезней. Не снятие его перед входом в парную может быть предзнаменованием болезни. Чихнуть в бане: считается, что случайное чихание в бане может стать предвестником того, что долг назад не вернется, поэтому следует быть осторожным в любых финансовых вопросах. Выпить воду для мытья: использование воды, предназначенной для мытья вместо питьевой считается предзнаменованием серьезной болезни. Перебежала собака: считается, что собака, перебегающая дорогу человеку, может предвестить неудачную охоту. Заяц перебежал: если пересекает дорогу охотнику заяц, это может стать предвестником полного неудач дня.

Хотя эти приметы могут показаться суеверными, они имеют историческое значение и передаются из поколения в поколение как часть народной мудрости и опыта, пишет Весь Искитим.