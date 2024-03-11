Информинг » О разном » Полезно знать » Сними крест: приметы на несчастье в праздник Прокопа Дорогорушителя 12 марта

Сними крест: приметы на несчастье в праздник Прокопа Дорогорушителя 12 марта

Image 16+
Сними крест: приметы на несчастье в праздник Прокопа Дорогорушителя 12 марта
Полезно знать / Приметы и Праздники
Фото: @8photo / freepik.com

История народного праздника Прокопа Дорогорушителя, отмечаемого 12 марта, связана с традициями подготовки к посевным работам. Этот период считается временем пробуждения природы после зимы, и в этот день охота и рыбалка считаются особенно успешными. 

В праздник придается внимание различным приметам, предвещающим несчастья

В праздник придается внимание различным приметам, которые, согласно поверьям, могут предвещать несчастья. Некоторые из них включают рекомендацию снимать крест в бане. Крест в бане считается не только религиозным символом, но и защитой от разных болезней. Не снятие его перед входом в парную может быть предзнаменованием болезни. Чихнуть в бане: считается, что случайное чихание в бане может стать предвестником того, что долг назад не вернется, поэтому следует быть осторожным в любых финансовых вопросах. Выпить воду для мытья: использование воды, предназначенной для мытья вместо питьевой считается предзнаменованием серьезной болезни. Перебежала собака: считается, что собака, перебегающая дорогу человеку, может предвестить неудачную охоту. Заяц перебежал: если пересекает дорогу охотнику заяц, это может стать предвестником полного неудач дня. 

Хотя эти приметы могут показаться суеверными, они имеют историческое значение и передаются из поколения в поколение как часть народной мудрости и опыта, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

Они навсегда исчезли с карты: 5 городов-призраков в России. Что там произошло и почему их покинули люди?

Они навсегда исчезли с карты: 5 городов-призраков в России. Что там произошло и почему их покинули люди?

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Сними крест: приметы на несчастье в праздник Прокопа Дорогорушителя 12 марта

Сегодня, 17:33

Почему на русских свадьбах кричат «Горько»: откуда пошла традиция и что это значит — когда нужно кричать «Кисло» и «Сладко»

Сегодня, 16:48

Правда ли, что Брижит Макрон мужчина? Президент Франции прокомментировал

Сегодня, 16:33

Рамадан 2024: традиции, когда начнется и закончится, пост, что можно есть и что нельзя делать

Вчера, 22:28

«Не вздумайте покупать»: Роскачество предупредило всех, кто берет товары на Wildberries, AliExpress или Ozon

Вчера, 17:08

Доживете до 100 лет в полном здравии: судьбоносные «браслеты» на запястьях расскажут правду — практическая хиромантия

Вчера, 15:58

Рис «по-деревенски» съедают даже без мяса: Добавим эти продукты при варке — простой экономичный рецепт

Вчера, 14:53

Всегда перед уборкой надевать пакет на веник: хитрый бытовой трюк, который стоит попробовать всем — впечатляющий эффект

Вчера, 14:38

Смело закупайте лотерейные билеты: Глоба назвал трех счастливчиков марта среди знаков зодиака

Вчера, 14:33

Не прилипнут и не порвутся: секрет идеальных блинов раскрыт — лайфхак от опытных поваров

Вчера, 14:03

Кошельки лопнут от купюр: Тамара Глоба предрекла денежную удачу трем знакам зодиака уже с 11 марта

Вчера, 12:43

Рассада будет толщиной с мизинец: угостите ее этой хитрой подкормкой — всего одна ложка на 3 литра

Вчера, 12:18

Совсем без молока и яиц: легкие и тонкие вкуснейшие блинчики к Масленице с минимальными затратами

Вчера, 11:43

Ангел протянет руку помощи: в период Новолуния с 10 марта для этих знаков начнется белая полоса — Вселенная справедлива

Вчера, 10:58

Не только любовь и деньги: названы 3 знака Зодиака, которых ждут лучшие подарки Судьбы в ближайшее время — их выбрала Вселенная

Вчера, 10:23

Перед сном поставьте у кровати стакан с соленой водой и спите спокойно: зачем это нужно — польза невероятна

Вчера, 09:53

Готовьте котлеты только так: не потеряйте самый лучший рецепт

Вчера, 03:03

Прозрачный и ароматный: шеф-повар раскрыл секрет идеального куриного бульона

Вчера, 00:23

Кто играл червя в Дюне: где посмотреть вторую часть франшизы в Москве и когда появится в регионах

9-03-2024, 23:28

Сколько дней россияне отдыхают в апреле и мае 2024: полный производственный календарь — даты майских праздников

9-03-2024, 23:23

Новости партнеров
2023
ru-RU