Зачем бросать чайный пакетик в унитаз: решите вечную проблему за секунду

Откройте для себя необычное, но довольно простое применение чайных пакетиков. Они могут стать секретным оружием в борьбе с загрязнениями в унитазе.

Чайные пакетики от загрязнений в унитазе

Вместо того чтобы просто выбрасывать использованные чайные пакетики в мусор, попробуйте положить их прямо на желтый налет в унитазе перед сном. Повторяйте этот простой ритуал несколько раз, и вы удивитесь полученным результатам – сантехника станет заметно чище. Утром просто уберите пакетик, затем избавьтесь от него, как от обычного мусора.

Благодаря впитывающим свойствам пакетиков для чая чистка станет легкой, а все неприятные отложения уйдут с легкостью. Забудьте о химических средствах. Чайные пакетики справятся с задачей эффективно, но при этом естественно. Откройте для себя новый способ поддержания чистоты в ванной комнате, пишет ngnovoros.ru.