Как избавиться от запаха табака в квартире: 3 самых простых способа

Для всех тех, кто сталкивается с проблемой неприятного запаха табака в квартире, существуют некоторые эффективные способы решения этой проблемы.

Проветривание

Открытие окна во время курения или сразу же после него помогает избежать пропитывания мебели и других предметов дымом. Создание сквозняка - это профилактическая мера, поэтому важно проветривать помещение вовремя.

Сода

Если проветривание по каким-либо причинам невозможно, то сода может быть вашим союзником. Равномерно распределите гидрокарбонат натрия по мебели, коврам и другим поверхностям, ожидайте полчаса, затем пропылесосьте - это поможет избавиться от неприятного запаха табака.

Молоко и корица

В кастрюле с молоком и корицей можно быстро «замаскировать» запах табака. Когда смесь закипает на конфорке, то она создает приятный аромат, который эффективно борется с неприятными запахами.

Выбирайте самый удобный метод или комбинируйте их для максимальной эффективности в борьбе с табачным запахом в доме, сообщают Белновости.