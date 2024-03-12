Чем отмыть скотч от пластикового окна: ототрете одним легким движением

Есть несколько методов, которые можно использовать для удаления следов от скотча на пластиковом окне.

Антистатик

Используйте антистатик для компьютерной техники. Салфеткой бережно очистите ПВХ-профиль, потерев загрязнение. Если скотч сильно прилип, размягчите его, выдержав салфетку с антистатиком около 20-30 минут.

Уксус

Смочите тряпку в уксусе. Протрите загрязненную поверхность и подождите. Повторите при необходимости процедуру. Подогрейте уксус до теплого состояния для увеличения эффективности.

Спирт

Используйте спирт и спиртосодержащее средство. Смочите салфетку в спирте и протрите загрязненную поверхность. Если клей все равно не удаляется, то оставьте ватный диск на несколько минут, покрыв пищевой пленкой.

Выберите подходящий метод в зависимости от ситуации, но обязательно следите за тем, чтобы процесс удаления проходил бережно, не повреждая поверхность окна, пишет belnovosti.by.