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Чем отмыть скотч от пластикового окна: ототрете одним легким движением

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Чем отмыть скотч от пластикового окна: ототрете одним легким движением
Полезно знать
Фото: @freepik / freepik.com

Есть несколько методов, которые можно использовать для удаления следов от скотча на пластиковом окне. 

Антистатик

Используйте антистатик для компьютерной техники. Салфеткой бережно очистите ПВХ-профиль, потерев загрязнение. Если скотч сильно прилип, размягчите его, выдержав салфетку с антистатиком около 20-30 минут.

Уксус 

Смочите тряпку в уксусе. Протрите загрязненную поверхность и подождите. Повторите при необходимости процедуру. Подогрейте уксус до теплого состояния для увеличения эффективности.

Спирт 

Используйте спирт и спиртосодержащее средство. Смочите салфетку в спирте и протрите загрязненную поверхность. Если клей все равно не удаляется, то оставьте ватный диск на несколько минут, покрыв пищевой пленкой.

Выберите подходящий метод в зависимости от ситуации, но обязательно следите за тем, чтобы процесс удаления проходил бережно, не повреждая поверхность окна, пишет belnovosti.by.

Информационное агентство «Informing»

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