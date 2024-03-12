Всего одна чайная ложка: рассада перца станет толстой через 3 дня

Для обеспечения здорового развития и роста рассады перца важно уделять ей особое внимание.

Обычно считается, что первую подкормку следует провести в неделю после пикировки, предполагая, что молодые растения уже получают достаточное количество из почвы питательных веществ. Однако существует один эффективный способ поддержать даже хилые всходы перца перед их пикировкой.

Специальное удобрение поможет хорошо укрепить рассаду

Для этого можно использовать специальное удобрение, которое поможет хорошо укрепить рассаду. Рецепт удобрения включает в себя несколько компонентов.

Начнем с сахара, который является своеобразным эликсиром жизни для всех молодых растений. Смешайте половину чайной ложки сахара с одним литром воды.

Вторым, не менее необходимым компонентом является триходермин, полезный гриб-антагонист, способствующий улучшению структуры почвы. Добавьте половину ложки в порошке в подготовленную ранее смесь.

Третий ингредиент - янтарная кислота, стимулирующая рост растений, развитие всей корневой системы растения. Нужно растолочь половинку таблетки янтарной кислоты (это 0,5 грамма) и добавить ко всем остальным компонентам.

Тщательно перемешайте все ингредиенты в одном литре воды и подкормите молодую рассаду, выливая по одной чайной ложке под каждый росток.

Этот метод позволяет обогатить почву, стимулировать рост, подготовить рассаду перца к более успешному развитию, сообщает ngnovoros.ru.