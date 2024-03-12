Вкусно и сытно: приготовьте на ужин невероятный салат из пекинской капусты

Повар Юлия Архипова представляет простой и вкусный салат из пекинской капусты, который готовится быстро. Это идеальное блюдо для завтрака, обеда или ужина.

Рецепт салата из пекинской капусты

Вам потребуется куриная грудка (300 г.), пекинская капуста (400 г.), консервированная кукуруза (200 г.), семена кунжута (2 ч. л.) и майонез (4 ст. л.). Сначала сварите куриную грудку, затем обжарьте семена кунжута. Смешайте майонез с обжаренными семенами. Нарежьте пекинскую капусту, слейте маринад с кукурузы, добавьте нарезанную курицу. Объедините все ингредиенты в салатнике и заправьте майонезной смесью. Охладите перед подачей.

Наслаждайтесь простым и вкусным блюдом в любое время дня!