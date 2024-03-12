Тараканы вылетят пулей из дома: 7 самых эффективных способов

Тараканы, размножаясь с поразительной скоростью, становятся неприятным явлением в домашней обстановке. Избавиться от них без химических воздействий возможно, применяя эффективные методы.

Приемы борьбы с тараканами

Создание дорожек из пищевой соды в ванной комнате – один из таких методов. Порошок раздражает лапки насекомых, предотвращая их передвижение. Чеснок, известный своим запахом, становится еще одним союзником в борьбе с тараканами. Расставьте мелкие шарики чеснока в зонах, где часто появляются насекомые. Для более радикальных мер предлагается смесь борной кислоты, вареного желтка и сахара. Это вещество разъедает внутренние органы тараканов.

Дополнительные методы включают использование стеблей полыни, рассыпание золы, размещение нафталиновых шариков и применение двухстороннего скотча.

Эти природные и простые способы помогут поддерживать чистоту и комфорт в вашем доме, пишет ngnovoros.ru.