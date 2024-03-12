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Как приготовить яйцо пашот в микроволновке: самый быстрый и простой способ

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Как приготовить яйцо пашот в микроволновке: самый быстрый и простой способ
Полезно знать
Фото: @timolina / freepik.com

Приготовление яиц пашот в микроволновке — это самый быстрый и простой способ для любителей этого блюда. Вам потребуется всего лишь одно яйцо, миска для микроволновой печи, соль и вода.

Рекомендации по приготовлению 

Наполните миску водой, добавьте туда щепотку соли, перца, аккуратно разбейте яйцо, стараясь сохранить при этом целостность желтка. Поставьте миску в микроволновую печь на максимальную мощность на 2 минуты. После этого времени аккуратно выложите готовое яйцо на ложку и дайте хорошо стечь воде. Подавайте с любыми ингредиентами на ваш вкус.

Для того чтобы определить точное время приготовления, ориентируйтесь на мощность микроволновой печи. Если яйцо не готово полностью за 2 минуты, то добавьте еще 30 или 60 секунд. Для более плотного белка можно также добавить в воду чайную ложку уксуса, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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