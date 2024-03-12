Известия о двойниках Евгения Пригожина и их смерти после его предполагаемой гибели в авиакатастрофе в 2023 году вызывают интерес и недоумение в обществе.

После тихого похоронного мероприятия, прошедшего без военных почестей, начали появляться слухи и догадки о возможной выжившей личности Пригожина. Один из его предполагаемых двойников, Руслан Юнусов, переоформил свои документы на имя Евгения Пригожина и, согласно данным портала «Агентство», погиб в январе 2024 года в зоне СВО под Работино в Запорожской области.

Погибший был бывшим спецназовцем и, по данным его жены, служил в Псковской дивизии ВДВ. Он также переоформил свой паспорт на имя Пригожина в 2018 году, ссылаясь на «род деятельности».

В СМИ ранее сообщалось, что Юнусов был арестован по обвинению в грабеже и приговорен к восьми годам тюремного заключения. Также были упоминания о других людях, менявших свои данные на имя Евгения Пригожина, что добавляет загадочности вокруг этой личности.

Некоторые из этих людей, как, например, генеральный директор компании «Инжиниринг.ру», оставили себе фамилию Пригожина. Эти слухи подчеркивают использование Пригожиным двойников и техник маскировки для обеспечения своей безопасности и уклонения от возможной угрозы.

Тем не менее, подлинность этих данных источника, а также масштабы использования двойников Пригожиным, требуют дополнительной верификации и подтверждения, информирует vesiskitim.ru.