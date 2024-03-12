Хватит выливать жидкость из банки с оливками: для нее есть гораздо более полезное применение

Опытные домохозяйки всегда находят умные способы использования оставшихся жидкостей в банке с оливками.

Следуя советам повара Юлии Архиповой, вместо того, чтобы выливать избыточный маринад в раковину, рекомендуется перелить его в подходящую посуду. Далее, добавьте нарезанный кольцами или полукольцами репчатый лук в этот маринад. Поместите получившуюся заготовку в холодильник и дайте луку простоять в маринаде из оливок несколько дней.

В результате вы получите восхитительную закуску с уникальным оливковым вкусом, которую можно отлично подавать к мясу, рыбе или курице. Также ее можно использовать в салатах или подавать с хлебом для разнообразия в повседневном меню, пишет портал Белновости.