Экстренная помощь волосам: избавит от перхоти, сделает локоны гладкими и блестящими — салонный эффект от домашней процедуры

Если вам не нравится тусклый вид ваших волос, вы можете улучшить их состояние при помощи простой домашней процедуры. Так советует ведущий трихолог и дерматолог медицинского центра DSD de Luxe, Владислав Ткачев.
Для этого достаточно промыть голову и ополоснуть волосы целебным составом на основе яблочного уксуса.
Для процедуры вам понадобятся:
- Натуральный яблочный уксус — 60 мл;
- Вода — 250 мл;
- Аптечные травы (ромашка, крапива, мята, лопух) — по желанию.
Процесс:
- Доводим воду до кипения.
- Добавляем сухие травы согласно рекомендациям на упаковке и даем настою остыть.
- Добавляем уксус и разбавляем настой литром теплой воды.
Рекомендуется ополаскивать волосы этим составом после мытья. Уксус добавит блеска и плотности волосам, «закроет» чешуйки и восстановит благоприятный pH кожи головы. Эта процедура особенно эффективна при себорее, повышенной чувствительности или дисбиозе. Однако следует учитывать исключения и противопоказания.
«Эффективность не гарантирована для всех. Во-первых, ополаскивание уксусом может ускорить вымывание пигмента и не рекомендуется для окрашенных волос. Во-вторых, неправильная дозировка может пересушить волосы», — предупреждает трихолог Марина Гайдайчук.