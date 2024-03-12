Экстренная помощь волосам: избавит от перхоти, сделает локоны гладкими и блестящими — салонный эффект от домашней процедуры

Если вам не нравится тусклый вид ваших волос, вы можете улучшить их состояние при помощи простой домашней процедуры. Так советует ведущий трихолог и дерматолог медицинского центра DSD de Luxe, Владислав Ткачев.

Для этого достаточно промыть голову и ополоснуть волосы целебным составом на основе яблочного уксуса.

Для процедуры вам понадобятся:

Натуральный яблочный уксус — 60 мл;

Вода — 250 мл;

Аптечные травы (ромашка, крапива, мята, лопух) — по желанию.

Процесс:

Доводим воду до кипения. Добавляем сухие травы согласно рекомендациям на упаковке и даем настою остыть. Добавляем уксус и разбавляем настой литром теплой воды.

Рекомендуется ополаскивать волосы этим составом после мытья. Уксус добавит блеска и плотности волосам, «закроет» чешуйки и восстановит благоприятный pH кожи головы. Эта процедура особенно эффективна при себорее, повышенной чувствительности или дисбиозе. Однако следует учитывать исключения и противопоказания.

«Эффективность не гарантирована для всех. Во-первых, ополаскивание уксусом может ускорить вымывание пигмента и не рекомендуется для окрашенных волос. Во-вторых, неправильная дозировка может пересушить волосы», — предупреждает трихолог Марина Гайдайчук.