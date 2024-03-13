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Гости решат, что это вырезка! Рецепт маринада для шашлыка, который преобразит даже самое жесткое мясо

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Гости решат, что это вырезка! Рецепт маринада для шашлыка, который преобразит даже самое жесткое мясо
Полезно знать
Фото: @pressahotkey / freepik.com

Спрятанный в изысканном маринаде рецепт шашлыка раскрывает великолепие природного отдыха. Для того чтобы создать уникальный вкус, смешайте: 

  • 2 ст. л. лимонного сока;
  • 6 ст. л. подсолнечного масла; 
  • 1 ст. л. горчицы;
  • 4 зубка чеснока;
  • 0,5 кг лука;
  • соль, перец, специи по вкусу.

Овладейте этим волшебным маринадом и обильно натирайте один килограмм мяса и оставьте в холодильнике на 3 часа для полного проникновения волшебства в каждый кусок. Такой шашлык порадует не только ваш вкусовой рецептор, но и создаст атмосферу удовольствия на вашем природном пикнике. 

Погрузитесь в весенний отдых, вкусно наслаждаясь природой и этим великолепным шашлыком, приготовленным по особенному рецепту, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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