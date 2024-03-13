Гости решат, что это вырезка! Рецепт маринада для шашлыка, который преобразит даже самое жесткое мясо

Спрятанный в изысканном маринаде рецепт шашлыка раскрывает великолепие природного отдыха. Для того чтобы создать уникальный вкус, смешайте:

2 ст. л. лимонного сока;

6 ст. л. подсолнечного масла;

1 ст. л. горчицы;

4 зубка чеснока;

0,5 кг лука;

соль, перец, специи по вкусу.

Овладейте этим волшебным маринадом и обильно натирайте один килограмм мяса и оставьте в холодильнике на 3 часа для полного проникновения волшебства в каждый кусок. Такой шашлык порадует не только ваш вкусовой рецептор, но и создаст атмосферу удовольствия на вашем природном пикнике.

Погрузитесь в весенний отдых, вкусно наслаждаясь природой и этим великолепным шашлыком, приготовленным по особенному рецепту, пишет ngnovoros.ru.