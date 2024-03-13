Как приготовить домашнюю куриную колбасу: вкуснее любой магазинной – и намного дешевле

Приготовление домашней колбасы оказывается не таким уж сложным процессом. Вопреки распространенному заблуждению о том, что покупка готовой колбасы в магазине более удобна, эксперт в области кулинарии, повар Юлия Архипова, утверждает, что сделанная своими руками колбаса не только дешевле, но и вкуснее, а главное, полезнее, поскольку в ее приготовлении хозяйка обойдется без использования красителей и консервантов, которые часто присутствуют в магазинных вариантах, пишет портал Белновости.

Для приготовления домашней куриной колбасы вам понадобятся следующие ингредиенты:

курица (или куриные окорочка) – 1 кг;

бульон – 100-150 мл;

чеснок – небольшая головка;

соль, перец – по вкусу;

мускатный орех – щепотка;

молотая паприка – по вкусу;

натуральные черева (бараньи или свиные).

Приготовление: