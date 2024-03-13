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Как приготовить домашнюю куриную колбасу: вкуснее любой магазинной – и намного дешевле

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Как приготовить домашнюю куриную колбасу: вкуснее любой магазинной – и намного дешевле
Полезно знать
Фото: @Racool_studio / freepik.com

Приготовление домашней колбасы оказывается не таким уж сложным процессом. Вопреки распространенному заблуждению о том, что покупка готовой колбасы в магазине более удобна, эксперт в области кулинарии, повар Юлия Архипова, утверждает, что сделанная своими руками колбаса не только дешевле, но и вкуснее, а главное, полезнее, поскольку в ее приготовлении хозяйка обойдется без использования красителей и консервантов, которые часто присутствуют в магазинных вариантах, пишет портал Белновости.

Для приготовления домашней куриной колбасы вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • курица (или куриные окорочка) – 1 кг;
  • бульон – 100-150 мл;
  • чеснок – небольшая головка;
  • соль, перец – по вкусу;
  • мускатный орех – щепотка;
  • молотая паприка – по вкусу;
  • натуральные черева (бараньи или свиные).

Приготовление:

  1. Начнем с удаления костей и варки курицы.
  2. Воды используется немного - около 0,5 литра.
  3. Далее следует измельчить куриное филе с использованием мясорубки или ножа.
  4. К полученному фаршу добавить соль, специи, перемешать.
  5. Остывший бульон добавить к мясу, вновь перемешать, оставить фарш в холодильнике на несколько часов, после чего можно начать укладывать в оболочку.
  6. Затем переложить колбасу в форму в духовку на один час при 180 градусах.

Информационное агентство «Informing»

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