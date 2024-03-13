Как приготовить домашнюю куриную колбасу: вкуснее любой магазинной – и намного дешевле

Приготовление домашней колбасы оказывается не таким уж сложным процессом. Вопреки распространенному заблуждению о том, что покупка готовой колбасы в магазине более удобна, эксперт в области кулинарии, повар Юлия Архипова, утверждает, что сделанная своими руками колбаса не только дешевле, но и вкуснее, а главное, полезнее, поскольку в ее приготовлении хозяйка обойдется без использования красителей и консервантов, которые часто присутствуют в магазинных вариантах, пишет портал Белновости.
Для приготовления домашней куриной колбасы вам понадобятся следующие ингредиенты:
- курица (или куриные окорочка) – 1 кг;
- бульон – 100-150 мл;
- чеснок – небольшая головка;
- соль, перец – по вкусу;
- мускатный орех – щепотка;
- молотая паприка – по вкусу;
- натуральные черева (бараньи или свиные).
Приготовление:
- Начнем с удаления костей и варки курицы.
- Воды используется немного - около 0,5 литра.
- Далее следует измельчить куриное филе с использованием мясорубки или ножа.
- К полученному фаршу добавить соль, специи, перемешать.
- Остывший бульон добавить к мясу, вновь перемешать, оставить фарш в холодильнике на несколько часов, после чего можно начать укладывать в оболочку.
- Затем переложить колбасу в форму в духовку на один час при 180 градусах.