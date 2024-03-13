Получите крупные ягоды: эти 3 вещи нельзя делать с клубникой в марте и апреле

Правильный уход за клубникой включает в себя неспешные действия, чтобы избежать негативных последствий. Важно помнить, что мульчирование кустов клубники не следует проводить до мая. Это связано с тем, что мульча может замедлить прогревание почвы, что негативно повлияет на поглощение корнями питательных веществ. Кроме того, слой мульчи может привести к формированию корней клубники ближе к поверхности почвы.

Не стоит торопиться с внесением органических удобрений

Также не стоит торопиться с внесением органических удобрений. Рекомендуется подождать, пока почва не прогреется до 15-20°C, чтобы избежать вымывания азота из почвы. Аналогично, минеральные удобрения следует вносить в почву с учётом температурных условий: например, мочевину можно вносить после таяния снега, но для эффективного усвоения её растениями почва должна прогреться до 12°C. Усваивание калия, магния и серы корнями возможно при температуре 5°C, в то время как фосфор будет усваиваться только при 13°C.

Такие осторожные подходы помогут обеспечить оптимальные условия для роста и развития клубничных кустов, сообщает ngnovoros.ru.