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Как сварить рассыпчатый рис: всего 1 ложка прямо в кастрюлю

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Как сварить рассыпчатый рис: всего 1 ложка прямо в кастрюлю
Полезно знать
Фото: @freepik / freepik.com

Приготовление рассыпчатого риса может представлять определенные трудности, но с правильными советами можно добиться идеального результата. 

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Выбор крупы: лучше всего использовать пропаренный или длиннозернистый рис для получения рассыпчатой текстуры.

Правильный процесс варки: при варке риса следует соблюдать определенную последовательность действий. Сначала промойте крупу, затем насыпьте ее в кастрюлю и добавьте воду. После этого влейте столовую ложку лимонного сока и только потом посолите.

Использование лимонного сока: лимонный сок играет ключевую роль в процессе приготовления рассыпчатого риса. Добавление столовой ложки сока лимона в кастрюлю с рисом перед варкой поможет сохранить его рассыпчатую текстуру, придавая более ароматный и вкусный оттенок, пишет Белновости.

Информационное агентство «Informing»

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