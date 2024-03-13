Как сварить рассыпчатый рис: всего 1 ложка прямо в кастрюлю

Приготовление рассыпчатого риса может представлять определенные трудности, но с правильными советами можно добиться идеального результата.

Несколько секретов от шеф-повара Юлии Архиповой

Выбор крупы: лучше всего использовать пропаренный или длиннозернистый рис для получения рассыпчатой текстуры.

Правильный процесс варки: при варке риса следует соблюдать определенную последовательность действий. Сначала промойте крупу, затем насыпьте ее в кастрюлю и добавьте воду. После этого влейте столовую ложку лимонного сока и только потом посолите.

Использование лимонного сока: лимонный сок играет ключевую роль в процессе приготовления рассыпчатого риса. Добавление столовой ложки сока лимона в кастрюлю с рисом перед варкой поможет сохранить его рассыпчатую текстуру, придавая более ароматный и вкусный оттенок, пишет Белновости.