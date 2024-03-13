Самые благоприятные дни марта в 2024 году для рассады перцев, кабачков, капусты, баклажан

Садоводы знают, что для каждой культуры есть оптимальное время для посадки, а также учитывают лунный календарь, который указывает на благоприятные и неблагоприятные дни для высадки рассады.

Огурцы могут быть посажены в мае или в апреле, если хочется рассаду. Для перцев и баклажанов важен тепловой режим: их семена рекомендуется высевать в феврале-начале марта и в марте. Капуста, семена которой можно высаживать прямо в открытый грунт в конце апреля или начале мая, требует освещения для рассады. Томаты обычно рассаживают во второй половине марта, их семена всходят примерно через 7 дней. Кабачки же можно сажать в грунт сразу или начинать с рассады, но не раньше конца мая. Оптимальная температура для прорастания семян кабачков - 26-27 градусов.

Однако успешный посев рассады овощей требует учета времени и условий для каждой культуры, а также последовательного ухода за растениями до пересадки в грунт, пишет Весь Искитим.