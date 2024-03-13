Поцелованные богами: Глоба назвала два знака - любимца весны

Знаменитая астролог Тамара Глоба предсказывает 2-м знакам зодиака ошеломительную удачу весной текущего года.

Львов, представителей огненного знака, с 9 марта 2024 года ожидает благоприятное время для укрепления отношений с близкими. Рекомендуется провести больше времени с семьей, а также сделать приятные сюрпризы для партнера. Несмотря на интенсивную работу, все проекты завершатся успешно.

Представителям Рыб, водного знака, с 9 марта 2024 года откроются многие выгодные перспективы, принеся финансовую прибыль и не менее интересные знакомства. Хотя служебные романы часто вызывают споры, Глоба уверена, что отношения будут процветать. Они приведут к прочному и длительному союзу, пишет ngnovoros.ru.