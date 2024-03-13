Календарь питания в Великий пост с 18 марта по 4 мая – когда можно кушать рыбу

Пост - это особый период в жизни многих верующих, когда они отказываются от определенных продуктов питания во имя очищения и духовного возрождения. Главное правило поста - избавиться от всех продуктов животного происхождения, таких как мясо, рыба, молоко и молочные продукты, а также воздерживаться от пищи, подвергшейся термической обработке, растительного масла и вина. В постные дни верующие следуют разным уровням строгости: от «сухого» поста до разрешения употребления рыбы в определенные праздники.

Постящимся рекомендуется употреблять продукты с высоким содержанием растительного белка

Для постящихся рекомендуется употреблять продукты с высоким содержанием растительного белка, такие как гречневая крупа, бобовые и киноа, а также растительное масло и орехи для получения необходимого количества жира. Важно включать в рацион рыбу в разрешенные дни, не превышая установленную норму. Необходимо также следить за потреблением растительной клетчатки и предпочитать нерафинированные углеводы.

Пост - это время не только воздержания от определенных продуктов, но и возможность для духовного роста и самосовершенствования, пишет vesiskitim.ru.