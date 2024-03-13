Каким будет лето 2024? Жарким или мокрым – народные приметы 14 марта на Авдотью Весновку

14 марта отмечается народный праздник Авдотья Весновка, по церковному календарю чтут преподобную мученицу Евдокию Илиопольскую. Согласно древним традициям, девушки поднимались на гору или крышу, чтобы петь веснянки, призывая весну. Этот обряд считался заклинанием, призванным привлечь тепло и плодородие к земле. По суевериям, 14 марта начинался сезон работы в поле, а также по погоде в этот день предсказывалось будущее лето и урожай огурцов.

Погодные условия в этот день отражают характер предстоящего сезона

Народные приметы утверждали, что погодные условия в этот день отражают характер предстоящего сезона: снег означает богатый урожай, теплый ветер — дождливое лето, а холод — задержание весны. Ясный день обещал успешный урожай огурцов и груздей, а теплая погода — ранний приход весны.

Народные поверья гласят о том, что события в этот день влияют на ход сельского хозяйства: густой туман предвещает богатый урожай бобовых, а заморозки могут навредить гречихе. Кроме того, приметы указывают на связь погоды в это время с успешным процессом сенокоса и хлебозаготовок, пишет vesiskitim.ru.