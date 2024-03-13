Информинг » О разном » Полезно знать » Каким будет лето 2024? Жарким или мокрым – народные приметы 14 марта на Авдотью Весновку

Каким будет лето 2024? Жарким или мокрым – народные приметы 14 марта на Авдотью Весновку

Image 16+
Каким будет лето 2024? Жарким или мокрым – народные приметы 14 марта на Авдотью Весновку
Полезно знать
Фото: @wirestock / freepik.com

14 марта отмечается народный праздник Авдотья Весновка, по церковному календарю чтут преподобную мученицу Евдокию Илиопольскую. Согласно древним традициям, девушки поднимались на гору или крышу, чтобы петь веснянки, призывая весну. Этот обряд считался заклинанием, призванным привлечь тепло и плодородие к земле. По суевериям, 14 марта начинался сезон работы в поле, а также по погоде в этот день предсказывалось будущее лето и урожай огурцов. 

Погодные условия в этот день отражают характер предстоящего сезона

Народные приметы утверждали, что погодные условия в этот день отражают характер предстоящего сезона: снег означает богатый урожай, теплый ветер — дождливое лето, а холод — задержание весны. Ясный день обещал успешный урожай огурцов и груздей, а теплая погода — ранний приход весны. 

Народные поверья гласят о том, что события в этот день влияют на ход сельского хозяйства: густой туман предвещает богатый урожай бобовых, а заморозки могут навредить гречихе. Кроме того, приметы указывают на связь погоды в это время с успешным процессом сенокоса и хлебозаготовок, пишет vesiskitim.ru.

Информационное агентство «Informing»

Почему на русских свадьбах кричат «Горько»: откуда пошла традиция и что это значит — когда нужно кричать «Кисло» и «Сладко»

Почему на русских свадьбах кричат «Горько»: откуда пошла традиция и что это значит — когда нужно кричать «Кисло» и «Сладко»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Каким будет лето 2024? Жарким или мокрым – народные приметы 14 марта на Авдотью Весновку

Сегодня, 17:38

Поцелованные богами: Глоба назвала два знака - любимца весны

Сегодня, 10:58

Как сварить рассыпчатый рис: всего 1 ложка прямо в кастрюлю

Сегодня, 07:03

Получите крупные ягоды: эти 3 вещи нельзя делать с клубникой в марте и апреле

Сегодня, 05:48

Гости решат, что это вырезка! Рецепт маринада для шашлыка, который преобразит даже самое жесткое мясо

Сегодня, 04:04

Как приготовить домашнюю куриную колбасу: вкуснее любой магазинной – и намного дешевле

Сегодня, 03:39

Самые благоприятные дни марта в 2024 году для рассады перцев, кабачков, капусты, баклажан

Сегодня, 00:18

Сногсшибательное везение: Глоба назвал 4 знака, которым с 14 марта во всем будет сопутствовать удача

Вчера, 23:18

Хватит выливать жидкость из банки с оливками: для нее есть гораздо более полезное применение

Вчера, 17:43

Экстренная помощь волосам: избавит от перхоти, сделает локоны гладкими и блестящими — салонный эффект от домашней процедуры

Вчера, 16:18

Все двойники Евгения Пригожина: как глава Вагнера маскировался — на СВО погиб второй известный дублер Руслан Юнусов

Вчера, 14:48

Вкусно и сытно: приготовьте на ужин невероятный салат из пекинской капусты

Вчера, 06:18

Тараканы вылетят пулей из дома: 7 самых эффективных способов

Вчера, 05:13

Как приготовить яйцо пашот в микроволновке: самый быстрый и простой способ

Вчера, 03:48

Всего одна чайная ложка: рассада перца станет толстой через 3 дня

Вчера, 03:43

Чем отмыть скотч от пластикового окна: ототрете одним легким движением

Вчера, 01:13

Зачем бросать чайный пакетик в унитаз: решите вечную проблему за секунду

11-03-2024, 23:13

Как избавиться от запаха табака в квартире: 3 самых простых способа

11-03-2024, 22:13

Сними крест: приметы на несчастье в праздник Прокопа Дорогорушителя 12 марта

11-03-2024, 17:33

Почему на русских свадьбах кричат «Горько»: откуда пошла традиция и что это значит — когда нужно кричать «Кисло» и «Сладко»

11-03-2024, 16:48

Новости партнеров
2023
ru-RU