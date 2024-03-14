Будет крепкая рассада: простая дешевая подкормка укрепит растения

Многие новички-дачники сталкиваются с проблемой тонкой и ломкой рассады, которая, как тонкий шелк, легко рвется при малейшем воздействии. Тем не менее, существует простое решение, способствующее формированию крепких и здоровых растений без лишних хлопот.
Секрет кроется в удобрении рассады
Один из эффективных методов - использование домашнего удобрения на основе живых дрожжей с добавлением йода. Это помогает укрепить стебли растений, предотвращая их вытягивание и делая их более устойчивыми.
Для приготовления такого удобрения вам потребуются:
- 200 грамм живых дрожжей;
- литр воды;
- аптечный йод.
Дрожжи замачиваются в воде на два часа, затем раствор разводится в 10 раз и добавляется несколько капель йода на ведро воды. Поливайте рассаду этим удобрением и скоро увидите, как хилые побеги превращаются в крепкие и здоровые растения.
Этот простой метод поможет вырастить качественные культуры без каких-либо лишних хлопот, сообщает ngnovoros.ru.