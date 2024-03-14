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Будет крепкая рассада: простая дешевая подкормка укрепит растения

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Будет крепкая рассада: простая дешевая подкормка укрепит растения
Полезно знать / Сад и Огород
Фото: freepik.com

Многие новички-дачники сталкиваются с проблемой тонкой и ломкой рассады, которая, как тонкий шелк, легко рвется при малейшем воздействии. Тем не менее, существует простое решение, способствующее формированию крепких и здоровых растений без лишних хлопот.

Секрет кроется в удобрении рассады

Один из эффективных методов - использование домашнего удобрения на основе живых дрожжей с добавлением йода. Это помогает укрепить стебли растений, предотвращая их вытягивание и делая их более устойчивыми.

Для приготовления такого удобрения вам потребуются:

  • 200 грамм живых дрожжей;
  • литр воды;
  • аптечный йод.

Дрожжи замачиваются в воде на два часа, затем раствор разводится в 10 раз и добавляется несколько капель йода на ведро воды. Поливайте рассаду этим удобрением и скоро увидите, как хилые побеги превращаются в крепкие и здоровые растения.

Этот простой метод поможет вырастить качественные культуры без каких-либо лишних хлопот, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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